Compartir

Las sopas y caldos, cada uno tienen una función para la salud, para los huesos, subir la defensas, entre otras. Debes conocer cual debes tomar a la hora de un resfrío o a la hora de mejorar la vista o la piel.

Caldo de pollo, combate resfriados y gripes fuertes, es una de las mejores a la hora de subir las defensas. Contiene vitamina B, como colágeno además de proteínas es una de las mejores a la hora de una gripe fuerte.

Sopa de verduras, es una de las recomendadas para hidratar, además que aporta fibra y mejora la digestión. Contiene vitamina A, C y K, y antioxidantes, especial a la hora de los problemas digestivos.

Caldo de huesos, fortalece el sistema óseo del cuerpo, contiene colágeno y calcio. Es uno de los recomendados para toda la familia, como para aquellos atletas de alto rendimiento. O practicante de deportes como el fútbol.

Sopa de lentejas, es una de las mejores, puedes consumirlas antes del almuerzo. Previene la anemia y contiene hierro además de otras propiedades. Tiene proteínas y puedes consumirlas algunas veces al mes.

Sopas y caldos y sus funciones

Caldo de pescado, es una de las mejores ya que es especial para el corazón debido al alto contenido de Omega 3 como el yodo. Además es una bomba de calcio para el organismo, recomendada para toda la familia.

Sopa de tomate, es una de las contiene vitamina C, es especial para subir la defensas, prevenir gripes o resfriados. Contiene licopeno, especial las células del daño de los radicales libres y reduciendo el riesgo de enfermedades, especialmente cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

Caldo de res, es uno de los que recomiendan para recuperar energía, no consumas bebidas energéticas teniendo este plato el cual es uno de los mejores. Contiene proteínas, hierro, además de zinc y vitamina B12.

Sopa de espinacas, es una de las que contiene hierro además de antioxidantes. Fortalece la sangre como los huesos, contiene vitaminas como la A, C y K. Recomendada por los expertos para toda la familia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas