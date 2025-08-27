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En un pueblo de México se toma más refresco que agua, es uno de los lugares más peculiares de la nación azteca. Ambas marcas de refrescos de color negro, son favoritas en dicha población de ese país.

Está en Chiapas y lleva por nombre San Juan Chamula, allí los habitantes tienen como promedio tomar al menos dos litros de refresco al día. Bien sea de una marca o de la otra ya que ambas se expenden en el lugar.

Dicho pueblo ha sido uno donde más se consume refresco en el mundo, con un promedio que cada persona puede tomar al menos 800 litros al año. Esto ha hecho que el pueblo se dé a conocer y hasta muchos turistas vayan a tomarse un refresco.

La razón del tomar tanto esa bebida es por el alto precio que tiene el agua en esa parte de México. Mientras que los refrescos son baratos, están en las bodegas, abastos como mercados y al alcance de todos.

Más refresco que agua y es ofrenda

El refresco no solo sirve para aliviarse del calor, ya que muchos lo ofrecen en los ritos de chamanes como ofrenda. Esta es servida bien fría en dichos ritos y los eructos que provoca el refresco tienen otra curiosidad.

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Para muchas de estas personas que asisten a estas ceremonias, se limpian el alma cada vez que tienen un eructo luego de tomar un refresco. Según cuentan los chamanes la recomiendan ya que liberas mala energía.

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