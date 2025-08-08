Compartir

CrediMax con el compromiso con quienes confían en su sistema, lanzando un programa que motiva la responsabilidad y la fidelidad: el sorteo de dos autos nuevos, cero kilómetros, para usuarios responsables. Sí, dos vehículos para que el esfuerzo puntual con tus pagos tenga recompensa real y tangible.

Pero ojo, esto no es un regalo al azar. Este sorteo forma parte de una estrategia pensada para premiar a quienes manejan su crédito con cabeza fría, sin perder de vista la importancia de pagar a tiempo y usar inteligentemente la tarjeta para adquirir productos en MultiMax y tiendas afiliadas.

¿Quién entra al juego?, ser el ganador del 0Km

Solo quienes mantengan una cuenta activa y sin deudas atrasadas, que hayan comprado con la tarjeta y, sobre todo, que hayan cumplido con los pagos de forma puntual.

Y para que no haya dudas, el proceso de selección es transparente y ajustado a la ley. El sorteo es público, con testigos y transmisiones en vivo, para que todos vean que no hay trucos ni favoritismos. Los ganadores se llevan un vehículo completamente nuevo, con todos los estándares de seguridad y calidad que exigen las normas nacionales.

¿Quieres participar?, y ser parte de la experiencia

Solo tienes que usar tu tarjeta CrediMax como corresponde: activarla, usarla para comprar en las tiendas aliadas, pagar tus cuotas en tiempo y forma, y mantener tu cuenta al día. Así de sencillo. No hay misterio, solo disciplina y constancia.

Además del sorteo anual, CrediMax no se queda quieto. Durante el año, organiza concursos mensuales con premios en efectivo o productos, y ofrece beneficios exclusivos a sus usuarios según su nivel de fidelidad: Classic, Bronze, Silver, Gold, VIP, Platinum y Diamond.

Classic: Límite de crédito de $200, 40% de inicial y 6 cómodas cuotas quincenales.

Bronze: Límite de crédito de $300, 40% de inicial y 6 cuotas quincenales.

Silver: Límite de crédito de $400, 30% de inicial y 8 cuotas quincenales.

Gold: Límite de crédito de $500, 20% de inicial y 8 cuotas quincenales.

VIP: Límite de crédito de $600, 20% de inicial y 10 cuotas quincenales.

Platinum: Impresionante límite de crédito de $800, solo 10% de inicial y 10 cuotas.

Diamond: Nuestro nivel más prestigioso, con un límite de crédito de $1000, 10% de inicial y la máxima flexibilidad con 12 cuotas quincenales.

También está la app PriorityMax, que te ayuda a monitorear todo desde tu móvil: historial, categoría, pagos… todo en la palma de tu mano.

Y lo mejor de todo, es que Credimax está disponible para que lo disfrutes todos los días desde cualquiera de nuestras sedes ubicadas en todo el territorio nacional. Cuando lo necesites, solo usas Credimax.

Con esto, mirando hacia adelante, CrediMax sigue afinando su plataforma, así como sus servicios, con planes para mejorar la app, sumar más bancos aliados, ampliar los premios, manteniendo el compromiso de ofrecer beneficios tangibles y reales para quienes apuestan a la responsabilidad.

Visita la web oficial www.multimax.com.ve y mantente atento a sus redes sociales como @multimax en Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de las próximas inauguraciones, promociones exclusivas y todo lo nuevo que llega para ti.

