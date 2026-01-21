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El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS en Carabobo), recibió una nueva dotación de equipos médicos-quirúrgicos y medicamentos. Los cuales estarán destinados a fortalecer la Red Hospitalaria, Ambulatoria y Comunal de la región.

Producto de una actividad articulada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Desde el almacén regional en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera de Valencia (CHET), Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, comentó sobre la entrega. Donde se recibió material médico para los programas de Fibrosis Quística y Salud Mental.

SPNS en Carabobo recibió nueva dotación de equipos médico quirúrgicos

Así como suero antiescorpiónico, Suero antiofídico, diversos medicamentos para su distribución, y equipos para laboratorio y banco de sangre. Los cuales fortalecen la red hospitalaria.

“Seguimos recibiendo esta importante cantidad de materiales para nuestra red hospitalaria, redes especializadas. Lo que nos permitirá seguir trabajando para darle una atención de calidad a cada una de las personas que acuden a los centros de salud”, dijo.

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Leal también destacó que es el tercer abastecimiento desde el mes de diciembre de 2025, las cuales permiten generar acciones para atender de forma eficiente; a los pacientes de todo Carabobo.

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