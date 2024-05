Compartir

Este sábado 4 de mayo se exalta y reconoce a los Bomberos por su labor heroica, así como es el día en que fans y simpatizantes celebran a Star Wars.

La franquicia de “La guerra de las galaxias”, comenzó a celebrar su día gracias a fanáticos y a la primera ministra Margaret Thatcher.

El 4 de mayo de 1979, el diario London Evening News incluyó la celebre frase “May the Force be with you” que se traduce en “Que la Fuerza te Acompañe”, en una nota sobre Thatcher, dando inicio al Star Wars Day.

Así mismo la historia y personajes de George Lucas, son homenajeados por otro hito ocurrido en 2011, cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día. Desde entonces multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

Star Wars y el día de los Bomberos

Por otro lado, este día también funge en la mayoría de los países como el Día Internacional del Bombero. De esta manera, se exalta y apoya a la comunidad bomberil que pone en riesgo sus vidas en la extinción de incendios rescate de personas y protección de espacios ambientales.

Este nació tras una propuesta generada por el fallecimiento de cinco bomberos durante el cumplimiento de sus labores en un incendio forestal en Linton, Victoria, Australia.

Finalmente, se escogió el 4 de mayo porque obedece a que en Europa, este día es la fiesta de San Florián, patrón de los bomberos. Fue el primer comandante conocido de un escuadrón de bomberos en el Imperio Romano, quien perdió la vida en el ejercicio de sus funciones.

