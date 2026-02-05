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La empresa Starlink, propiedad de Elon Musk, anunció oficialmente estar disponible en Venezuela. El servicio de internet satelital ya puede ser adquirido a través de canales autorizados en el país.

¿Dónde comprar los equipos?

Los kits tecnológicos estarán disponibles de forma física en las tiendas Multimax y Daka. Por el momento, la compañía aclaró que la compra directa a través de su página web aún no está habilitada para el territorio nacional.

Starlink disponible en Venezuela

Este servicio utiliza una constelación de satélites de órbita baja. A diferencia de la fibra óptica, no requiere cableado terrestre, lo que facilita la conexión en zonas rurales o con infraestructura deficiente.

La llegada de esta tecnología representa una nueva alternativa de conectividad para los hogares y empresas venezolanas. La competencia con los proveedores de fibra óptica tradicionales se intensifica con esta oferta satelital.

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