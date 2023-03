Compartir

La noche del fashion show de Star Model se llevó a cabo en las instalaciones de Wynwood park. Un evento que por cuarto año consecutivo se ha presentado como una gran plataforma no solamente para las jóvenes que se forman profesionalmente como modelos sino también para importantes diseñadores y marcas de la entidad.

Más de 60 chicas compitieron para ser uno de los nuevos rostros de esta prestigiosa agencia, y demostraron así, el crecimiento que han tenido en su paso por la preparación integral que recibieron durante más de 5 meses en distintas áreas especializadas como: pasarela, fotopose, imagen, redes sociales, oratoria, comunicación no verbal y automaquillaje.

De la talla de grandes eventos de moda

Con un montaje e iluminación signos de una pasarela de New York, las participantes divididas en dos categorías (Imagen y Top) lucieron las creaciones de Israel González, Chetenefrega, What The Trip, Ivainillas, Beth Swinwear, Tiendas Gala, y Maria Goncalves.

La selección de los nuevos rostros de la agencia estuvo a cargo de: José Mata, Samuel Betancourt, Ana Gabriela Rodríguez, Nelyan López, Daniel Montes de Oca y Dailiz Morillo. Mientras que la animación estuvo a cargo de los animadores del programa televisivo La Bomba, Aigil Gómez y Adrián Lara.

Durante el evento, la directora de la agencia y modelo Karin Aridi, dirigió unas palabras de agradecimiento a los representantes de las participantes, staff de la agencia, marcas, familiares y todas aquellas personas que han contribuido a seguir posicionando la agencia como una de las más reconocidas en el país.

Ganadoras de Star Model Carabobo 2023

Categoría Imagen

Romina Matute 4ta finalista

Camila Rojas 3era finalista

Karen Ojeda 2da finalista

María Andreina Camacaro 1era finalista

Valeria Martini Star Model Integral 2023

Sofia Sánchez ganadora Categoría Imagen Star Model 2023

Marielys Castillo 2da finalista

María Valentina Trejo 1era finalista

Robsy Barrios ganadora de la Categoría Top Star Model 2023

La sorpresa de la noche

En vista de lo difícil que estuvo la competencia, la decisión final del jurado fue incorporar a una ganadora adicional donde fue seleccionada Zara Chirivella para formar parte de la agencia Todas ganadoras obtuvieron un contrato de exclusividad como modelos profesionales de esta exclusiva agencia.

En declaraciones finales, Karin Aridi anunció que próximamente se darán a conocer las fechas de las nuevas formaciones para aquellas mujeres que sueñan con formarse y crecer en el mundo del modelaje.

