Este fin de semana en una reunión íntima, la Miss Universo 2009, Stefanía Fernández, junto a sus familiares y amigos más cercanos, reveló el sexo de su segundo bebé.

A través de su cuenta en Instagram, posteó un hermoso mensaje «¡Es un niño! seré mamita de dos príncipes Liam y su hermanito».

Recordemos que Fernández está casada con el beisbolista venezolano Ender Inciarte, con quien ya tiene un hijo.

Stefanía Fernández y su segundo embarazo

Para ella, este segundo embarazo resultó ser una gran sorpresa, pues no sabía que estaba en la dulce espera y tuvo días de ajetreo.

«Luego de mi embarazo con Liam siento que mis períodos no estaban regulares. El doctor me iba a mandar a tomar unas pastillas, pero antes me mandó a hacerme un examen de embarazo. Yo sabía que no estaba embarazada, pero el doctor me dice: ‘hazte la prueba para comenzar el tratamiento para regular el ciclo’. Para mi sorpresa era el cumpleaños de mi hermano y aproveché para hacerla», comentó en una sesión en vivo en su cuenta de Instagram.

«¡Salió positivo! Mi esposo en ese momento se acababa de ir a jugar béisbol en Venezuela. No quería contarle por teléfono y decido viajar a mi país para contarle la sorpresa. Llegué un domingo. Decido comprar el traje de recién nacido, lo meto en una cajita con el eco y le llego», señaló.

