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Ya oficialmente la hermosa Stephania Torrellas obtuvo el pasado jueves 11 de septiembre la banda que la acredita como la representante del estado Lara en la edición del «Miss Venezuela» edición 2025.

En un evento transmitido por Venevisión, la hermosa valenciana de 24 años de edad, salió al escenario para impactar con su pasarela, enigmática belleza y simpatía, junto al resto de las candidatas en las que se medirá en competencia en la noche final prevista para el 04 de diciembre.

Stephania Torrellas en el Miss Venezuela

Torrellas es licenciada en educación, mención informática, psicopedagoga, viene asumiendo un compromiso social en el Centro de Atención Integral para Niños y Niñas con Discapacidad en Carabobo (Caicarabobo) y el «Miss Venezuela» será el gran trampolín para su carrera como modelo internacional.

Para Stephania Torrellas representar al estado Lara es un verdadero orgullo, ya que de esta región musical de Venezuela, han salido representantes de la talla de Fabiola Colmenarez, Ana Karina Añez, Mariam Habach, Soraya Villareal, entre otras.

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