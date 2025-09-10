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Los motores del Miss Venezuela 2025 ya están encendidos y a toda velocidad comienza a tomar fuerza la valenciana Stephania Torrellas, quien pese a no obtener la banda de Carabobo en el concurso Regional realizado en esa entidad, si logró el pase directo a la contienda nacional y llegó abriendo paso entre las aspirantes de ésta Temporada.

Valenciana Stephania Torrellas

Mañana se sabrá el estado que le asignarán a ésta mujer con un perfil de ToP Model International y como ella misma lo afirma: «Con cualquier representación estaré feliz, pues es llevar Venezuela siempre en mi pecho».

Torrellas tiene de 24 años, destaca por su impecable pasarela, amén de su oratoria e inteligencia; goza de un buen dominio del inglés y de personalidad arrolladora.

Miss Venezuela 2025

Se ha enfocado en su trabajo social como Embajadora de una Fundación para niños con discapacidad, resalta su sensibilidad y compromiso. Su talento en el canto y su evolución personal la posicionan como una posible sorpresa en el certamen, con altas expectativas de seguir creciendo y brillar entre las grandes favoritas.

Es licenciada en Educación mención Informática y Psicopedagoga.

¿Se ubicará Torrellas en el Top de Reinas 2025?

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