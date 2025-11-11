Compartir

La Miss Venezuela Stephany Abasali deslumbró en la presentación del Miss Universo en Tailandia. Abasali es una de las candidatas más buscadas por la prensa como por el público, pese a que la organización no da muchas noticias de ella.

En la gala, la venezolana dejó una excelente impresión, incluso se le ha visto siempre rodeada de muchas personas. Como en sus redes sociales ha dado a conocer a otras representantes, siendo una de las favoritas del público.

Stephany de 25 años, se ve plantada ante la prensa y por muy difícil que sea la pregunta se ha sabido defender. Dijo que le interesa ganar la octava corona para Venezuela y dejar una impresión positiva en el Miss Universo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Itza Castillo🤍 (@itza__castillo)

Venezuela es uno de los países que más coronas tiene, pero la criolla quiere sumar una más para el país. Ha tenido confianza además de mucha elegancia y simpatía tanto con la prensa como con el público.

Stephany Abasali deslumbró en la presentación del Miss Universo

El venidero 21 de este mes será el concurso donde se elegirá a la nueva Miss Universo 2025, y Abasali está lista para triunfar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas