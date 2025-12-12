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La segunda finalista de Miss Universo 2025, Stephany Abasali, volvió a generar titulares tras revelar los conflictos que mantuvo con la Organización Miss Venezuela durante su preparación rumbo al certamen internacional.

Durante una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca, Abasali aseguró que su relación con la directiva del concurso nacional estuvo marcada por tensiones, falta de comunicación y episodios que describió como “irrespetuosos” por parte de la presidencia del organismo, encabezada por Nina Sicilia.

La mala relación con la organización de su país quedó en evidencia públicamente cuando recientemente Abasali coronó a su sucesora y en la gala de elección no le permitieron grabar un mensaje de despedida ni caminar por la pasarela y menos darle un ramo de flores, actos tradicionales en un concurso de belleza para una reina saliente.

Stephany Abasali reveló conflictos con la organización Miss Venezuela

Durante la conversación televisada, la reina de belleza explicó que desde el inicio de su reinado sintió un trato distante y poco empático. Según relató, la organización no cumplió con el acompañamiento esperado y, en ocasiones, la hizo sentir desvalorizada en su rol como representante del país.

Abasali afirmó que incluso viajó a Tailandia “bloqueada” por la presidencia de la organización, lo que afectó su preparación emocional antes de competir en Miss Universo. Señaló que esta falta de apoyo fue uno de los factores que más la golpeó durante el proceso.

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