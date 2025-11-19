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Stephany Abasali se convirtió en Guardiana de Los Roques con un homenaje en la gala de traje típico del Miss Universo 2025. La venezolana deslumbró con el traje donde mostró lo que son Los Roques.

La belleza y el carisma venezolano tuvieron una gran representación en Stephany quien fue una de las más fotografiadas en dicha gala. Stephany desfiló ante el jurado calificador de esta etapa del certamen.

La joya natural como lo es el Archipiélago de Los Roques se mostró en este traje típico por Stephany. Esta creación es sin duda una obra de arte la cual combina un mensaje ambiental con glamour.

Stephany Abasali se convirtió en Guardiana de Los Roques en el Miss Universo

Ya el venidero 21 de noviembre será el concurso, el cual ha sido uno de los más polémicos, pero donde igual se va a elegir a la nueva soberana de la belleza universal. Donde Venezuela va nuevamente por la corona.

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