Este viernes seis icónicas zapatillas Nike Air Jordan, usadas por la leyenda del baloncesto Michael Jordan en los años 1990, fueron subastadas.

Hecho que dejó un increíble récord de venta por 8 millones de dólares, según Sotheby’s, la casa de subastas multinacional encargada de esta venta en la ciudad de Nueva York.

La información fue compartida a través de un comunicado en X (antes Twitter) y generó revuelo en las redes sociales.

#AuctionUpdate The complete set of Michael Jordan’s 6 championship sneakers sold for $8 million today at #SothebysNewYork, setting a new global auction record for game worn sneakers. pic.twitter.com/l1jgFea4c0

— Sotheby’s (@Sothebys) February 2, 2024