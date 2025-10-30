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Subastarán pertenencias de un pasajero del Titanic

By Danny Valdiviezo
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Subastaran pertenencias de un pasajero del Titanic

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Danny Valdiviezo
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Las pertenencias de un pasajero del Titanic serán subastadas, Frederick Sutton era un viajero que iba en primera clase y sus objetos serán llevados a un mercado de subasta. Sutton dejó cosas de valor que serían de interés para los coleccionistas.

La familia del pasajero ya luego de más de un siglo, decidió ir al mercado de las subastas y colocar estos objetos. Los cuales arrancarían próximamente con un valor de más de 100 mil dólares.

Subastarán pertenencias de un pasajero del Titanic

Entre los objetos más famosos de Sutton se encuentran un reloj de oro, un anillo grabado y una bolsa confeccionada a bordo del barco. Los familiares esperan recaudar un buen dinero por estos artículos.

Ya se han subastado otros objetos como cartas, pañuelos y todo lo que tenga que ver con el barco que se hundió en abril de 1912. Como destacan que pueden haber algunos de estos en libros, cofres y son muy valiosos pero están guardados desde hace décadas.

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