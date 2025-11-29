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El número de muertos por el devastador incendio ocurrido este miércoles en el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong, provincia de China, ha ascendido a 128 personas, mientras que se desconoce el paradero de unas 200 más, según informaron fuentes oficiales este viernes

El secretario de Seguridad de la región, Chris Tang Ping-keung, informó a la prensa que se habían recuperado 108 cadáveres de la zona del desastre y no descartó la posibilidad de que los equipos de rescate encontraran más en los edificios afectados. En cuanto a los desaparecidos, indicó que 200 personas siguen desaparecidas, incluyendo 80 cuerpos que aún no han sido identificados.

Incendio complejo residencial Hong Kong

El número de heridos también ascendió a 79 residentes, muchos de ellos ancianos. Tang explicó que la rápida propagación de las llamas se debió al uso de láminas de poliestireno altamente inflamables en las ventanas, lo que provocó la rotura de los cristales y facilitó la propagación del fuego a los edificios.

Los edificios estaban cubiertos con andamios de bambú y redes de seguridad debido a las obras de renovación integral del complejo. «Se produjeron incendios masivos tanto en el interior como en el exterior, lo que provocó este desastre», declaró Tang.

El jefe de bomberos, Andy Yeung, reveló que las alarmas contra incendios fallaron, confirmando así el relato de los vecinos que dijeron no haber escuchado las señales de emergencia. Yeung advirtió que el incidente también tendrá consecuencias legales.

Hechos

El incendio se originó en la torre 8 del complejo residencial, compuesto por ocho edificios de 31 plantas, construidos en 1984 y habitados por aproximadamente 4.600 personas. Las llamas permanecieron activas hasta el jueves.

Hasta el viernes, las autoridades habían arrestado a ocho personas por su presunta participación en la tragedia. La comisión anticorrupción local informó que entre los arrestados se encuentran dos jefes de obra, dos funcionarios de la oficina encargada de la renovación, tres subcontratistas de andamios y un intermediario, todos de entre 40 y 63 años.

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