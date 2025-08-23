Compartir

La cifra de muertos por los atentados perpetrados en Colombia este jueves ascendió a 18 y los heridos ya superan los 70, informaron las autoridades este viernes. Los ataques, ocurridos en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), han provocado indignación nacional y la condena del Gobierno.

En Antioquia, un helicóptero militar fue derribado, dejando ocho uniformados muertos, mientras que en Cali, la detonación de un camión bomba cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez se cobró la vida de seis personas y dejó decenas de heridos, incluidos ocho menores y tres adultos mayores. Otros cuatro fallecidos fueron reportados tras el agravamiento de su estado en centros médicos.

El presidente Gustavo Petro condenó los ataques y responsabilizó a las disidencias de las FARC y a la denominada “Junta del Narcotráfico”, a las que acusó de intentar frenar la lucha contra el narcotráfico y la violencia armada en el país.

Tras la tragedia, se desarrolló un Consejo Extraordinario de Paz y Seguridad en Cali, donde se anunció la militarización de zonas estratégicas y una recompensa de hasta 400 millones de pesos (casi 100.000 dólares) por información que permita capturar a los responsables.

La Alcaldía de Cali atribuyó la explosión al Frente Jaime Martínez, un grupo armado residual de las FARC que opera en la región Pacífica, mientras que en Antioquia se investiga la participación de las mismas estructuras ilegales.

El Gobierno descartó, por ahora, la declaratoria de conmoción interior, pero adelantó que emitirá decretos para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en medio de una creciente ola de violencia que afecta varias regiones del país.

