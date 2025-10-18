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Dos cuerpos más fueron localizados y extraídos de los cilindros o piques de la mina 4 Esquinas en El Callao, luego de su colapso por las fuertes lluvias del 13 de octubre.

Los primeros cuerpos localizados e identificados son los de Robert Custodio (40), David Guevara (27), Jonathan Solano (31) y Félix Romero (35), mientras las autoridades continúan con el plan de búsqueda de las otras 10 víctimas.

Tras recorrer la zona minera y evaluar las labores de búsqueda, la gobernadora Yulisbeth García enfatizó que las unidades de prevención acantonadas en el comando de respuesta integral no descansarán hasta localizar a cada una de las víctimas.

Asciende el número de cadáveres encontrados en la mina El Callao.

García indicó que, en paralelo a los trabajos que se realizan, continúa el apoyo social a los familiares de las víctimas a través de un equipo médico y social integral «que hará lo necesario para atender cada solicitud».

“Hemos estado buscando desde el primer día, y también hemos estado apoyando incansablemente a las familias porque esa es la instrucción del presidente Nicolás Maduro, y seguiremos haciendo lo que sea necesario hasta recuperar cada cuerpo”, señaló el gobernador.

Familiares de las víctimas pidieron a la comunidad en general no manipular la información sobre la tragedia, al tiempo que llamaron al respeto y a la oración a Dios, “porque cuando a uno se le acaban las fuerzas, es Dios quien da la fuerza”.

Recordemos que el pasado 13 de octubre, en horas de la madrugada, fuertes lluvias provocaron el colapso de la mina Las 4 Esquinas, en el municipio de El Callao, quedando atrapados 14 mineros en tres piques o cilindros.

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