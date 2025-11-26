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Para evitar subir de peso en diciembre, controla las porciones, elige alimentos saludables y ligeros, mantente hidratado bebiendo agua. Y además sigue haciendo ejercicio físico de forma regular.

Es útil planificar tus comidas, limitar los excesos a los días clave, y disfrutar con moderación sin saltarte las comidas habituales. Evita el exceso de comidas dulces, bebidas azucaradas y veras los resultados.

Subir de peso en diciembre, alimentación y hábitos

Controla las porciones: Sirve porciones moderadas y elige lo que realmente te apetece en las celebraciones para no comer en exceso.

Elige opciones saludables: Opta por platillos ligeros, consume más frutas, verduras y cereales integrales, y elige versiones más sanas de tus comidas favoritas.

Hidrátate: Bebe mucha agua a lo largo del día para mantenerte hidratado y ayudar a la digestión. Limita el consumo de alcohol y bebidas azucaradas.

No te saltes comidas: Intenta mantener tus horarios de comidas habituales para no llegar con un apetito excesivo a las celebraciones.

Planifica: Si sabes que habrá una comida o cena fuerte, prepara menús más ligeros para las comidas previas y posteriores para compensar.

Ejercicio físico

Mantén tu rutina: No dejes de hacer ejercicio. Mantener una rutina te ayudará a quemar calorías y a reducir el estrés que puede llevar a comer en exceso.

Sé activo: Incorpora actividad física a tus días festivos. Puedes dar paseos en familia, bailar o hacer juegos activos.

Compensa los excesos: Si sabes que has comido de más un día, aumenta ligeramente la intensidad o duración de tu ejercicio al día siguiente.

Consejos adicionales

Espera para los dulces: Espera un poco antes de empezar a comer los postres en las celebraciones. Elige solo los que realmente te gusten y toma porciones pequeñas.

Evita atracones: Intenta no caer en dietas extremas o de ayuno, ya que pueden desequilibrar tu metabolismo.

Pide ayuda profesional: Si tienes dudas sobre cómo planificar tus comidas, considera consultar a un nutricionista.

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