Sudáfrica conmemora una década desde la partida de Nelson Mandela, el primer presidente negro del país, un líder clave en la lucha contra el apartheid y un símbolo global de la lucha por los derechos humanos.

Diversas personalidades y organizaciones utilizaron las redes sociales para recordar el legado de Mandela.

El Congreso Nacional Africano (CNA) expresó: “Su dedicación, resistencia, pasión por el pueblo y liderazgo serán siempre recordados por el CNA y seguirán inspirando a muchos otros en el mundo”.

Palabras de reconocimiento

Zizi Kodwa, ministro sudafricano de Deportes, Arte y Cultura, elogió a Mandela: “Madiba, hoy estarías orgulloso de ver cómo el deporte une en Sudáfrica a nuestros diversos pueblos”.

Reflexiones sobre su legado

La Fundación Nelson Mandela instó a reflexionar sobre los logros y desafíos, recordando que, aunque persisten problemas como el desempleo y la pobreza, es crucial “honrarle luchando por una sociedad más justa”.

The Elders, organización fundada por Nelson Mandela, destacó que el expresidente “sabía que no hay futuro justo sin derechos humanos para todos”. No solo en Sudáfrica, sino en todo el planeta.

La etiqueta #Mandela10 circuló en las redes sociales, permitiendo a los usuarios recordar y compartir el impacto duradero de Mandela.

Una vida de lucha

Nelson Mandela, nacido en 1918, se destacó como líder estudiantil y político desde joven. Su lucha no violenta contra el apartheid lo llevó a la cárcel, donde pasó 27 años. Después de su liberación en 1990, encabezó la transición a la democracia.

Tras negociaciones y un referéndum en 1992, Mandela llevó a Sudáfrica hacia elecciones libres en 1994. De esta forma, Nelson Mandela puso fin a más de 300 años de dominio blanco. Esto significó un hito universal que hoy día sigue siendo recordado.

A pesar de su fallecimiento en 2013, Nelson Mandela sigue siendo una figura inspiradora, recordada por su dedicación a la justicia y los derechos humanos. Su legado perdura en la memoria de Sudáfrica y el mundo.

