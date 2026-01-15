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De acuerdo con el calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el próximo lunes 19 de enero no habrá actividad financiera en las agencias de todo el país. El cese de actividades responde a la celebración del Día de la Divina Pastora, por lo que las sedes principales y sucursales permanecerán cerradas para atención directa en taquilla.

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Lunes 19 de enero es feriado bancario

Pese al cierre de las oficinas tradicionales, la Sudeban informó que los canales digitales de la banca, como transferencias, pago móvil y cajeros automáticos, se mantendrán plenamente operativos. Asimismo, algunas entidades financieras podrían habilitar taquillas externas especiales en centros comerciales, por lo cual se recomienda a los usuarios consultar los portales web oficiales de sus bancos para verificar la disponibilidad de estos puntos. Este feriado bancario permite a los trabajadores del sector sumarse a las festividades religiosas que movilizan a millones de personas en el país. Se exhorta a la ciudadanía a tomar previsiones y realizar sus trámites bancarios presenciales con antelación para evitar inconvenientes durante el inicio de la próxima semana.

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