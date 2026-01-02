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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anunció el calendario de los días feriados correspondientes a este año 2026. El cronograma establece los días en los que las entidades no prestarán servicio en taquillas y oficinas, aunque se mantendrá el acceso a operaciones electrónicas.

De conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de las Instituciones del sector bancario, queda establecido que para este nuevo ciclo la banca nacional tendrá 22 días de asueto, donde nueve serán feriados nacionales y 13 bancarios.

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Calendario bancario 2026 Entre las fechas destacadas figuran Año Nuevo (1.º de enero), Carnaval (16 y 17 de febrero), Semana Santa (2 y 3 de abril), Día del Trabajador (1.º de mayo), Batalla de Carabobo (24 de junio), Natalicio del Libertador (24 de julio), Día de la Resistencia Indígena (12 de octubre), Nochebuena (24 de diciembre), Navidad (25 de diciembre) y Fin de Año (31 de diciembre). Los feriados bancarios también incluyen celebraciones religiosas y tradicionales. Entre ellas destaca el día de Reyes, la Divina Pastora, San José, Corpus Christi, San Pedro y San Pablo, la Virgen de Coromoto, San José Gregorio Hernández, la Virgen de Chiquinquirá y la Inmaculada Concepción.

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