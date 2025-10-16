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Sudeban vuelve a hacer el llamado a todos los usuarios ante las modalidades de estafas. Muy pendiente de las recomendaciones que hizo la Superintendencia de Bancos en nuestro país ante estas llamadas o correos.

Sudeban vuelve a hacer el llamado ante las modalidades de estafas

Desde la Sudeban se exhorta a los usuarios a mantenerse alerta sobre las diferentes modalidades de estafas.

*Enlaces enviados por correo o redes sociales.

*Llamadas telefónicas.

*Mensajes de texto.

*Enlaces promocionando productos vía Telegram o WhatsApp.

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