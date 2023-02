Compartir

Puede sonar algo muy paradójico, pero los perros y gatos pueden vivir su luto tras la pérdida de un compañero cercano.

Aunque dudemos de esta teoría, muchas mascotas han demostrado con hechos, cómo se lamentan tras perder a su dueño, amigo, compañero y otra animal que haya sido su pareja por muchos años.

Algunas personas creen con certeza que los animales no sienten, y están muy equivocados, pues ellos entienden el lenguaje corporal de las personas; y saben cuándo su amo o dueño no está bien. Así que su ausencia física, aunque no la entiendan, la percibe y duran años esperando que esa persona regrese.

Por su parte, la ciencia ha demostrado empíricamente lo que muchos ya sabían, que los animales de compañía, en particular los perros y gatos, sienten la pérdida de un compañero cercano.

Es normal ver el comportamiento de algunas especies que viven en manadas, como los elefantes, lobos o grandes simios, entre otros. Y se puede observar que los individuos emparentados entre sí, especialmente entre madres y sus crías o entre parejas, padecen de un dolor.

Pero, en el caso de las mascotas es particular porque forman grupos artificiales, en los que la mayoría de las veces los individuos no son parientes y ni siquiera han escogido a sus coinquilinos. Aun así sienten su luto tras la pérdida de un ser querido.

