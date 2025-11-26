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Un sujeto abusaba sexualmente de su bisnieta en Valencia y quedó detenido. La información fue suministrada por la Policía Municipal, los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

Efectivos policiales adscritos al Servicio de Investigación Penal (SIPV), a través de labores de investigación de campo y patrullaje cibernético; practicaron el arresto de un sujeto de 70 años, quien presuntamente abusaba de su bisnieta de 13 años y además captaba menores a través de la redes sociales.

Trascendió que el hombre, valiéndose de su vínculo familiar con la víctima, al parecer abusaba de ella desde que tenía cinco años de edad. Luego de recibir la denuncia por parte de la madre de una amiga de la víctima, quien se enteró de la situación por medio de su hija; la comisión policial realizó las investigaciones pertinentes y lograron la captura del sujeto.

Sujeto abusaba sexualmente de su bisnieta en Valencia y captaba menores por redes sociales

Durante la investigaciones de campo y labores de patrullaje cibernético, se detectó que el sujeto hacía uso de perfiles falsos en redes sociales, para captar niñas y niños. Y de esta manera abordarlos, con el objetivo de cometer abusos y solicitarles contenido sexual.

Se determinó igualmente, que la madre de la víctima conocía de la situación que estaba ocurriendo con su hija y el bisabuelo de la misma, a lo cual hizo caso omiso. Debido a que la mujer también se dedicaba a vender contenidos sexuales por medio de plataformas digitales, quedando detenida por complicidad en el hecho.

El caso fue remitido al Ministerio Público (MP) para su inmediato proceso.

La Policía Municipal de Valencia se une al llamado a la conciencia de padres y representantes a mantenerse atentos ante el manejo que hacen sus hijos e hijas de las redes sociales. E incrementar la vigilancia y supervisión.

Para evitar que ellos puedan ser víctimas de prácticas delictuales, violencia digital, riesgos de agresión o explotación sexual. Que violen sus derechos a una vida libre de violencia o amenazas de cualquier tipo.

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