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Un sujeto identificado como Franyer Jesús Aponte Patiño, de 20 años fue detenido en el estado Aragua por su presunta implicación en el homicidio de Roswuer Yoan Acosta Rojas (25), ocurrido el pasado 15 de octubre en Valle de Rosario.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Mariño del Cicpc, aprehendieron a Aponte en la avenida intercomunal de Turmero, parroquia Samán de Güere, municipio Santiago Mariño, luego de un trabajo de investigación de campo que permitió a los detectives esclarecer el crimen.

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El hecho delictivo tuvo lugar el 15 de octubre en el sector Valle de Rosario de la misma parroquia, luego de las pesquisas los detectives determinaron que Aponte en compañía de otros delincuentes que permanecen prófugos, interceptó a Acosta mientras este se trasladaba en su motocicleta.

Detenido por presunto homicidio en Aragua

El móvil del crimen fue el robo del vehículo por lo que Aponte efectuó múltiples disparos contra la víctima sin mediar palabra, lo que le causó la muerte de forma inmediata. Tras el suceso, los victimarios huyeron con la moto de Acosta.

La policía científica recuperó la motocicleta y colectó como evidencias un teléfono móvil, un arma de fuego, cinco municiones y un bolso. El detenido quedó a la orden de la Fiscalía 22° del Ministerio Público del estado Aragua para proseguir con las diligencias legales.

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