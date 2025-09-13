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Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a través de un procedimiento realizado en Tinaco estado Cojedes, lograron la detención de un sujeto por presunta venta de droga.

Los efectivos de la División Contra Drogas, se encontraban durante labores de patrullaje e inteligencia en la referida entidad, cuando avistaron al individuo en el sector San Luis 3, Tinaco, por lo que fue capturado en flagrancia.

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El organismo de seguridad, informó que durante el operativo se incautaron diversos elementos vinculados al hecho punible, entre ellos un envase de vidrio que contenía en su interior 97 envoltorios de presunta droga denominada crack, con un peso aproximado de 423 gramos; 17 billetes de moneda nacional, cada uno con denominación de 10 bolívares; dos equipos telefónicos; y un bolso tipo koala.

Es por ello, que el ciudadano fue puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de que se inicien las actuaciones correspondientes.

Con esta captura, la PNB resaltó que este tipo de acciones, refuerzan el compromiso de los organismos de seguridad con la lucha contra el tráfico de droga y la preservación de la paz en las comunidades del estado Cojedes.

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