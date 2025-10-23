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Un sujeto intentó pasar un arma traumática en un peluche al país desde Colombia. El hombre el cual iba desde Colombia a Caracas quedó detenido en el Puente Internacional Simón Bolívar en el estado Táchira.

Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana revisaron el peluche de color rosado el cual llevaba el hombre. En el cual al revisarlo encontraron un arma tipo traumática, la cual utiliza proyectiles de goma, plástico o gas.

Intentó pasar un arma traumática al país en un peluche

En el interior del peluche se encontró además un cargador como cartuchos sin percutir. El hombre pretendía llegar a la capital con el arma, pero la misma quedó incautada por los efectivos de la GNB.

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El sujeto cuya identidad no fue dada a conocer permanece detenido y a la orden del Ministerio Público.

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