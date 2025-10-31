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Sujeto que asesinó a su cuñada y a un niño en Caracas fue imputado por el Ministerio Público. La información fue suministrada por el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en sus redes sociales.

Indicó el Fiscal Saab que fue imputado y privado de libertad, Ángel David Molina Navas por la Fiscalía 47 Nacional en materia de femicidio por el delito de femicidio agravado. Además de violencia sexual y homicidio intencional calificado y ejecutado con alevosía.

Sujeto que asesinó a su cuñada y a un niño en Caracas fue imputado por el Ministerio Público

En razón a los hechos ocurridos en el sector de Mamera de la Parroquia Antímano, quien intento abusar sexualmente de su cuñada Leidymar Roca, y está al ejercer resistencia ante dicho acto, procedió de manera descomunal.

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Además de despiadada a ocasionarle varias puñaladas con un arma blanca tipo cuchillo en varías partes del cuerpo, hasta causarle la muerte de manera instantánea. Aunado a ello este aberrado procedió a darle muerte a un niño de 2 años, quien era hijo de la mencionada víctima.

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