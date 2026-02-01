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Un sujeto que asesinó a su hermano en Carabobo en Montalbán será imputado por el Ministerio Público. El hecho ocurrió en el municipio ubicado en los valles altos de nuestra entidad el martes 27 de esta semana.

El caso lo dio a conocer el Fiscal general de la República, Tarek Williab Saab en sus redes sociales. El sujeto se encuentra detenido luego del fatal hecho donde lamentablemente la madre de ambos murió.

Sujeto que asesinó a su hermano en Carabobo

Arley Perdomo propinó una puñalada a su hermano César Perdomo Sánchez de 58 años de edad en medio de una discusión en el sector Las Mercedes de ese municipio. En el hecho y ante el impacto de la situación, la madre de ambos falleció de un infarto.

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Este hirió a su hermano César, enseguida lo llevaron a un centro de salud en Montalbán falleciendo luego de haber ingresado al lugar. La discusión se presentó por problemas de convivencia entre ambos.

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