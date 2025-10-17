Un sujeto que cometía actos de zoofilia en el estado Apure será imputado por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes del Ministerio Publico.
Informó el Fiscal Saab que fue detenido para ser imputado por el Ministerio Público de la entidad apureña el ciudadano Luis Rodríguez. Dicho sujeto cometía actos de zoofilia en la vía pública en contra de un canino (perro).
Sujeto que cometía actos de zoofilia
El sujeto se había hecho viral por un video donde se veía tocando a una perrita comunitaria con otras intenciones.
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