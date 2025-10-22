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El sujeto que ejecutaba un robo en Chacao en la vía pública y que fue capturado por la policía de ese municipio en la Gran Caracas fue imputado por el Ministerio Público. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab.

Explicó el Fiscal Saab que fue imputado además de privado de libertad por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, el sujeto Jorge Guzmán. Por el delito de robo Agravado.

Sujeto que ejecutaba un robo en Chacao

Dicho delincuente en la Avenida Francisco Lazo Martí, a bordo de una moto, desenfundó un arma de fuego e infundiendo amenazas de muerte contra un ciudadano; a objeto de despojarlo de su celular.

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