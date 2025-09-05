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Los funcionarios de la policía Chacao capturaron a un delincuente que intentó acabar con la vida de un hombre, mientras lo robaba en Chacaíto.

El individuo identificado como Álvaro José Fernández Garrido de 29 años de edad fue privado de libertad en Chacaíto tras presuntamente incurrir en el delito de Homicidio Intencional Calificado con alevosía en grado de frustración, durante la ejecución de un robo.

El director de la Policía Municipal de Chacao, Luis Gonzalo Fernández de Córdova, informó que el delincuente fue aprehendido en la calle Chacaíto con avenida Solano.

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El comisario mayor agregó que están tras la pista de otros maleantes de la banda del “piraña”, los cuales están identificados, y operan en las avenidas Pichincha, Tamanaco y Guaicaipuro; con el modus de captar a víctimas después que salen de los locales nocturnos de la zona, para despojarlos de sus pertenencias.

“Ya atrapamos a alias “el paco” uno de los antisociales que conforman el grupo hamponil. Éste criminal despojó de sus pertenencias a una víctima de sexo masculino, le quitó su cartera y un teléfono celular, lo atacó con un objeto punzo cortante y lo hirió de muerte a la altura del cuello y el hombro. De inmediato se le prestaron los primeros auxilios al ciudadano, y se activó un dispositivo de búsqueda, logrando capturar al agresor, tras las características dadas por el agraviado.”

El director de Polichacao informó que el criminal estará bajo custodia del cuerpo policial en la sala de aprehensiones y garantías del detenido, hasta ser trasladado a un centro penitenciario.

Por último el alcalde Gustavo Duque ordenó reforzar la seguridad de Chacaíto en horas de la madrugada, en las zonas de Chacaíto y El Rosal, a fin de evitar que vuelva a ocurrir el hecho que calificó como “lamentable” en su jurisdicción.

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