Funcionarios de la Policía del Municipio Libertador del estado Carabobo, realizaron la captura de un sujeto que había hurtado unas cestas de cargar hortalizas, pertenecientes a un local comercial del casco central de Tocuyito.
De acuerdo a la minuta compartida por el ente de seguridad, la aprehensión procedió a raíz de una denuncia realizada por los comerciantes de la zona, quienes manifestaron, que en varias oportunidades, que el mismo individuo hurtaba mercancía de los distintos locales.
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Uno de los comerciantes facilitó un video donde se observa al hombre en cuestión hurtando dos cestas de hortalizas, así como la descripción fisionomía del mismo.
Ante dichas evidencias, efectivos iniciaron la búsqueda y efectuaron así, la detención del sujeto.
El ahora capturado, fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Libertador, siendo el caso notificado al Ministerio Público.
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