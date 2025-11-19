Compartir

Sujeto que se hacía pasar por policía es aprehendido en Naguanagua. La información la dio a conocer el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana del estado Carabobo en sus redes sociales en las últimas horas.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) aprehendieron a un individuo identificado Robinson Ramón G.M. (39 años de edad). En el municipio Naguanagua, por el delito de presunta posesión de un arma de fuego ilícita.

Durante la inspección corporal hecha por los funcionarios de la PNB, el sujeto afirmó ser funcionario policial; sin embargo, no presentó las credenciales que acreditaran dicha condición.

Sujeto que se hacía pasar por policía es aprehendido en Naguanagua

Al ser verificado a través del Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), se constató que poseía antecedentes penales por el delito de violencia de género. Y que el arma incautada se encontraba solicitada.

NO DEJES DE LEER AHORA: Viajaban de Trujillo a Carabobo pero fallecieron en la Autopista Centroccidental de Yaracuy

El caso fue remitido al Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades legales. ​

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas