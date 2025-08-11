Compartir

Una situación de violencia intrafamiliar grave se presentó la madrugada de este sábado 9 de agosto en Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón, Sur del Lago, y oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) lograron evitar que tal evento pasara a mayores.

El hecho se registró pasadas las 2:00 de la madrugada en el sector 20 de Mayo, parroquia Santa Bárbara, donde un sujeto, dedicado a la venta de comida rápida en la referida ciudad colonesa, se encontraba desde tempranas horas ingiriendo bebidas alcohólicas.

Cerca al amanecer inició una discusión por malos entendidos con su pareja. En medio del altercado se fue subiendo el furor de José Daniel Gutiérrez Soto, de 37 años de edad, quien tomó dos cuchillos y empezó arremeter contra los muebles de la casa.

Sujeto quería causar explosión en su casa en Zulia

Luego agarró dos cilindros con gas propano y abrió las perillas de las bombonas, con un encendedor amenazó con explotar la vivienda con todos dentro, él, su esposa (30 años), su suegra (61), y su hija, una niña de seis años, que en medio de la pelea, llena de miedo se ocultó dentro del closet.