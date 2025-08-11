Una situación de violencia intrafamiliar grave se presentó la madrugada de este sábado 9 de agosto en Santa Bárbara del Zulia, municipio Colón, Sur del Lago, y oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) lograron evitar que tal evento pasara a mayores.
El hecho se registró pasadas las 2:00 de la madrugada en el sector 20 de Mayo, parroquia Santa Bárbara, donde un sujeto, dedicado a la venta de comida rápida en la referida ciudad colonesa, se encontraba desde tempranas horas ingiriendo bebidas alcohólicas.
Cerca al amanecer inició una discusión por malos entendidos con su pareja. En medio del altercado se fue subiendo el furor de José Daniel Gutiérrez Soto, de 37 años de edad, quien tomó dos cuchillos y empezó arremeter contra los muebles de la casa.
Sujeto quería causar explosión en su casa en Zulia
Luego agarró dos cilindros con gas propano y abrió las perillas de las bombonas, con un encendedor amenazó con explotar la vivienda con todos dentro, él, su esposa (30 años), su suegra (61), y su hija, una niña de seis años, que en medio de la pelea, llena de miedo se ocultó dentro del closet.
Al conocer el caso, los agentes del Cpbez llegaron al lugar, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes despejaron el lugar, las casa vecinas y todo el área cercana. Durante más de cuatro horas, los oficiales mantuvieron un diálogo con Gutiérrez, para que desistiera de su conducta, y lograron convencerlo, ya en plena mañana.
Una vez fue abordado por la policía, el sujeto fue llevado al Hospital General de Santa Bárbara, donde le curaron múltiples heridas que él se ocasionó en las manos con los cuchillos.
Luego de recibir atención médica, el detenido fue conducido hasta el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste, donde quedó a disposición de la Fiscalía 16ª del Ministerio Público.
