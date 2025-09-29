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Un sujeto simuló el robo de su moto y quedó detenido en Caracas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la División de Investigaciones de Robo de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Lograron la aprehensión de un delincuente que, en un intento de evadir una deuda, simuló el robo de su motocicleta.

La detención se realizó en Gramoven, sector El Paso Malo, parroquia Sucre, municipio Libertador de Caracas. El detenido fue identificado como Geovanny Leonardo Barrios (18).

Sujeto simuló el robo de su moto y quedó detenido en Caracas

Se tuvo conocimiento del hecho tras una denuncia formulada por Barrios en la sede del cuerpo policial, donde reportó el supuesto robo de su vehículo. Las experticias documentales y un exhaustivo trabajo de investigación de campo permitieron a los detectives del Cicpc determinar la falsedad de la denuncia.

Motivo por el cual se comprobó que Barrios había entregado su motocicleta como parte de pago de una deuda de 300 divisas americanas. Y posteriormente intentó recuperar el vehículo denunciando un robo que nunca ocurrió.

La motocicleta, una Keeway Arsen II, año 2011, placas AA6D17T, fue recuperada y puesta a la orden de la Fiscalía 22º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas; para las actuaciones judiciales correspondientes.

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El procedimiento

Este procedimiento destaca el compromiso del Cicpc en combatir no solo los delitos de robo, sino también las acciones fraudulentas que buscan engañar a las autoridades y entorpecer la justicia.

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