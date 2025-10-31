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Un sujeto solicitado en Cojedes por el delito de homicidio fue capturado en San Diego. La información la dio a conocer la Policía de ese municipio a través de las redes sociales en las últimas horas.

Funcionarios adscritos al servicio de patrullaje vehicular del Cuerpo de Policía Municipal de San Diego lograron la aprehensión de un ciudadano. Este se encontraba solicitado por el delito de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles.

El procedimiento se llevó a cabo en la Avenida Don Julio Centeno, específicamente en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) Tulipán. Ubicado en el Municipio San Diego, estado Carabobo, durante labores de patrullaje rutinario correspondientes al CUPAZ 07, Circuito 1.

Sujeto solicitado en Cojedes por homicidio fue capturado en San Diego

Durante la verificación de datos en el Sistema de Información Policial (SIIPOL), los funcionarios confirmaron que el detenido presentaba una orden de aprehensión. La misma emanada por el Juzgado del Distrito San Carlos, perteneciente a la Circunscripción Judicial del estado Cojedes.

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El ciudadano fue puesto a la orden de las autoridades competentes para continuar con el debido proceso legal.

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