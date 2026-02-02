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Un sujeto solicitado en Puerto Cabello fue capturado por la Policía Municipal de Puerto Cabello, quedando a la orden de la instancia requerida. La captura ocurrió en Rancho Grande en la avenida Juan José Flores.

El sujeto identificado como Douglas Rivas Echandia intentó darse a la fuga y fue retenido. Los uniformados procedieron a verificarlo en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

Sujeto solicitado en Puerto Cabello fue capturado

Este presentó una solicitud emanada por el juzgado Primero de Primera Instancia en lo penal en Puerto Cabello. Rivas Echandia era solicitado por el delito de hurto simple. Este fue trasladado al Centro de Coordinación Policial y puesto a la orden del Ministerio Público.

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