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En una operación conjunta entre la Delegación Municipal Los Teques y la Dirección de Policía Internacional, tras ser extraditado de Colombia fue detenido Leonardo Enrique González Blanca (31), responsable del homicidio de William Gregorio Salas Verdes (33).

La captura se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, parroquia Catia la Mar, municipio Vargas, estado La Guaira, tras ser extraditado desde la República de Colombia.

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La investigación reveló que el crimen ocurrió en el sector Las Tapias, parroquia Tacatá, municipio Guaicaipuro, estado Miranda. Gracias al trabajo policial se conoció que la víctima y el victimario discutieron por el control delictivo de la zona, momento en el cual González le propinó un disparo a Salas, causándo que pierda la vida de manera instantánea.

El CICPC informó que González estaba solicitado por el delito de robo agravado y tenía dos registros por homicidio y robo agravado.

González quedó a la orden de la Fiscalía Primera de la Circunscripción Judicial del estado Miranda para continuar con el proceso judicial.

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