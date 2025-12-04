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Sujetos en Carabobo condenados por tráfico de drogas

By Redacción Carabobo
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Este miércoles, el Fiscal General Tarek William Saab, informó que tres sujetos fueron sentenciados a 23 años de prisión por tráfico de drogas. 

A tráves de sus redes sociales, el Fiscal General, señaló que Javier Amaya, José Vásquez y José Córdova, fueron condenados por el Ministerio Público de Carabobo, por tráfico ilícito agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Saab, reveló que dichos sujetos,  intentaban trasladar 763grs de presunta droga denominada Cocaina,  además, 505grs de presunta droga denominada marihuana, ocultos en empaques de alimentos, ocasionándole un grave daño a la salud pública del estado venezolano.

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