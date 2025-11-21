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Suministros Medicare ha marcado un hito en su trayectoria institucional con el lanzamiento oficial de «Medicare Enseña», un programa de formación vanguardista diseñado para el gremio de la salud venezolano. La presentación fue realizada en el marco de la conferencia «Redes sociales para médicos: la fórmula del contenido ético y legal», cuyo objetivo principal fue debatir sobre la imperante necesidad de profesionalizar la presencia digital de los galenos.

El encuentro congregó a diversos profesionales de la salud, desde médicos y bioanalistas hasta enfermeros y estudiantes, quienes participaron en un análisis profundo sobre los desafíos de la divulgación científica en plataformas de alto alcance como Instagram y TikTok. La organización sostiene que, frente a la proliferación de información errónea en línea, los expertos académicos deben tomar la iniciativa y ocupar estos espacios con contenido de calidad y comprobada validez científica.

La nueva plataforma «Medicare Enseña» representa la evolución del compromiso de la empresa. Más allá de proveer los insumos médicos esenciales, esta iniciativa busca ser un pilar para el crecimiento y el posicionamiento de marca de los profesionales sanitarios, ofreciendo capacitación constante y herramientas prácticas.

“Este programa está dirigido únicamente a profesionales de la salud, para acompañarlos en su evolución y brindarles la visibilidad que merecen”, expresó María Gabriela Blanco, gerente de mercadeo de Suministros Medicare.

Ética y conocimiento frente a la desinformación

El Dr. Wilander Dávila, especialista en marketing de la salud e invitado principal del evento, subrayó la trascendencia de la participación activa de los galenos en el entorno digital. El experto enfatizó que la ausencia de fuentes fiables en el ciberespacio está siendo rápidamente llenada por voces carentes de formación, constituyendo un riesgo para la colectividad.

Por su parte, Dávila hizo un llamado a la acción indicando que: “Es una obligación social. Si quienes poseemos la ciencia y la formación médica no asumimos ese rol, el vacío será aprovechado por pseudocientíficos. El mensaje es claro: no hay que temer a la viralización si el contenido es ético. Se trata de usar estas herramientas masivas para educar a millones, llevando el rigor del consultorio a un formato accesible para todos los pacientes”.

Suministros Medicare, con este lanzamiento consolida su posición como actor clave, no solo en la importación y comercialización de insumos médicos quirúrgicos, sino también en la formación y el fomento de una práctica digital responsable y fundamentada para el ecosistema de salud venezolano. Cabe destacar que esta empresa cuenta con más de 14 años en el mercado, y su objetivo principal es convertirse en el aliado estratégico del sector salud.

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