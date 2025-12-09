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El Sundde da a conocer el formato oficial para la publicación de la tasa de cambio del BCV. Fue aprobado la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

Los comercios deben por obligación exponer este nuevo formato para dar a conocer el cambio diario de la divisa del Banco Central de Venezuela. Tanto lo que es el dólar como el euro a nivel nacional.

Formato oficial para la publicación de la tasa de cambio del BCV

Esta nueva plantilla incluye un código QR, el cual tiene la opción para que las personas puedan denunciar ante el ente cualquier denuncia esto en torno a los precios. Quienes omitan la colocación de avisos o carteles habladores que exijan en materia de administración cambiaria, estarán incurriendo en infracciones por incumplimiento de formalidades.

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