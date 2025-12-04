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La superluna de diciembre 2025 se podrá observar esta noche, si el tiempo lo permite, a partir de las siete de la noche o un poco más temprano como pasó la tarde de ayer. Este fenómeno permitirá que la misma se vea 14% más grande.

Y un 30% con mayor brillo, la misma puede alcanzar a tener tonos amarillentos, como blancos o plata. La luna de la noche del miércoles 3 estuvo grande pero el punto de mayor magnitud será hoy luego de las siete de la noche.

La ubicación de la Luna de acuerdo a su ubicación geográfica se verá más alto en lo que es el hemisferio norte. Mientras que en el hemisferio sur va a permanecer más cerca del horizonte hoy en la noche.

Se pudo conocer según estudios que esta magnitud no la volverá a tener hasta el año 2042 cuando la misma esté en el punto más cercano. Una luna similar en cuanto a su brillo y color más no en tamaño se podrá observar el 3 de enero de 2026.

Ese día comenzará el ciclo de las lunas llenas del nuevo año. Para visualizarla esta noche se espera que no estén las nubes presentes, ya que en sus primeras horas es cuando esta podrá observarse mejor.

Superluna de diciembre 2025 y los deseos

La misma según personas que estudian los niveles de energía es la luna de los deseos. Hay que aprovechar el brillo lunar, como sus colores para cargarnos de buenas energías para el año próximo.

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