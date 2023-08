Compartir

Este 1° de agosto podrá apreciarse la Luna del esturión. La cual saldrá en dirección Este 30 minutos después de la puesta del sol. Posteriormente, a finales de mes llegará la “Luna azul“.

Así lo explicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), al recordar que las culturas, a escala mundial, colocan nombres especiales a las lunas llenas, generalmente con una vinculación con temporadas de crecimiento o celebraciones.

Citando a la fuente de fases lunares, The Old Farmer’s Almanac, en el caso de la “Luna del esturión” recibe este nombre por la época del año en que esta familia de peces gigantes llamados esturiones abundaba en los lagos Superior, Michigan, Hurón, Ontario y Erie. En cuanto a la “Luna Azul“, aclara que no es que sea azul propiamente.

Esta superluna estará en su punto máximo a las 9:00 de la noche, aproximadamente, hora de Venezuela, de este martes 1 de agosto.

¿Qué pasa después?

El próximo 8 de agosto, es decir una semana después de la llegada de esta fase del único satélite natural del planeta Tierra, se verá la mitad de la Luna iluminada.

En ese sentido, su momento de salir es aproximadamente a la medianoche, para ponerse alrededor del mediodía. Teniendo la particularidad de que haya una Luna de día.

8 días después, el 16 de agosto, el satélite ya ha pasado por su fase creciente, por lo que ahora solo muestra su lado oscuro hacia la Tierra.

Al respecto, la NASA detalla que “la Luna siempre muestra la misma cara hacia la Tierra debido a la atracción gravitacional de la Tierra, por lo que los humanos solo vieron el lado oculto de la Luna por primera vez en 1968 con la misión Apolo 8″.

No obstante, aclara la instancia, “el lado oscuro nos apunta casi todo el tiempo”. Mientras hace su giro alrededor de la Tierra, el lado iluminado por el Sol se modifica lentamente, “hasta que el lado oscuro completo está frente a nosotros durante una Luna nueva“.

Para esa fase es posible ver la luz de un brillo de la tierra reflejándose con iluminación mínima en la zona oscura de la Luna, aun cuando es una media luna.

Posteriormente, se forma la Luna creciente. Entonces, el 24 de agosto será posible apreciar iluminación en la otra mitad.

Luna azul

Ya llegado el final de agosto, el 30, podrá verse la llamada “Luna Azul”, la cual, reitera la institución, su nombre no obedece al color azul, pero sí hace referencia a la segunda luna llena en cualquier mes.

Son necesarios 29,5 días para completar el ciclo de lleno a nuevo y de vuelta a lleno. En ese sentido, la mayoría de los meses se verán uno solo y eventualmente pueden entrar dos en un mes.

¿Cuándo habrá más superlunas este año?

The Old Farmer’s Almanac establece que este año contará con otras cuatro superlunas, una en cada mes:

29 de septiembre: Luna llena de la cosecha

28 de octubre: Luna llena del cazador

27 de noviembre: Luna llena de castor

26 de diciembre: Luna llena fría

