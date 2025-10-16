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Unos surfistas de Ocumare de la Costa en el estado Aragua se hicieron virales con una excelente acción. Los jóvenes mediante un video mostraron la grandeza y solidaridad que se ve en nuestra tierra.

Estos vieron que una camioneta pick up llevaba la puerta trasera abierta a la cual se le caen dos bolsos. Ambos jóvenes iban a bordo de una moto, cuando ven los bolsos en la vía y estaban cerca de la camioneta.

Esto fue en la vía del parque nacional Henri Pittier, los surfistas iban haciendo señas, incluso arriesgando su vida. Hasta que el conductor de la camioneta se detuvo y se dio cuenta que la puerta de la misma estaba abierta.

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Surfistas de Ocumare de la Costa

El hombre quedó sin palabras cuando vio lo que habían hecho los jóvenes llevándole los bolsos. La acción se hizo viral en las redes sociales, mostrando una vez más que Venezuela sin duda es un gran país.

Nuestra gente… venezolanos de verdad, los que ayudamos, que hacemos buenas obras y llevando siempre al Creador en nuestro corazón. Los muchachos además de virales se ganaron bendiciones de muchas personas.

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Lo que muestra además la grandeza de la gente que vive en los pueblos playeros del estado Aragua. Ocumare de La Costa, Choroní, Cata, y los otros pueblos que hay en esta zona del país, donde sobra la gente maravillosa y alegre.

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