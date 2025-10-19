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Suspensión de clases este lunes 20 de octubre y lo que dijo el Ministerio de Educación

By Danny Valdiviezo
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Suspensión de clases este lunes 20 de octubre

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Danny Valdiviezo
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La suspensión de clases este lunes 20 de octubre, fue anunciada a través de una circular por parte del Ministerio de Educación. La misma fue firmada y aprobada por el ministro Héctor Rodríguez.

Dicha medida tiene como base el decreto dato por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La cual da como fecha no laborable los días, domingo 19 y lunes 20 del presente mes.

Suspensión de clases este lunes 20 de octubre

Esto debido a la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. La cual se hará en el Vaticano en horas de la madrugada de este 19 de octubre de 2025.

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Presidente Maduro decreta el domingo 19 y lunes 20 de octubre día de jubilo no laborable

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