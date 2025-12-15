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El cantante Roberto Carlos salió ileso en un accidente automovilístico en Brasil. El legendario vocalista de 83 años estaba conduciendo un Cadillac para un programa de fin año en la ciudad de Gramado.

Roberto venía conduciendo cuando el sistema de frenos del carro comenzó a fallar y en la desesperación impactó contra tres vehículos que estaban en la producción para el canal O’ Globo. Enseguida personal de seguridad se encargó de llevar al cantante a un centro de salud.

Afortunadamente y luego de varios estudios hecho salió completamente ileso, esto por llevar el cinturón de seguridad. Tanto el como la persona que venía grabando en el carro, no tuvieron problemas de salud.

Cantante Roberto Carlos salió ileso en accidente automovilístico en Brasil

«Carlos fue sometido a exámenes médicos pero se encuentra en perfecto estado de salud», dijo uno de los portales de noticias. Los médicos firmaron el alta del artista brasilero el cual estaba participando en la producción televisiva.

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El hecho generó preocupación entre sus seguidores, pero afortunadamente no dejó heridos de gravedad.

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