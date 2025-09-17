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La caída de Catherine Fulop se hizo viral, luego que estuviera en un escenario en una obra de teatro. Al parecer las botas y el cambio de nivel le jugaron una mala jugada a la espigada actriz venezolana radicada en Buenos Aires.

Cuando estaba interactuando con una de las actrices ante el público “La Fulop” se cayó ante el público. Las personas enseguida la ayudaron a reponerse y salió sonriente y diciendo que estaba viva.

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La caída de Catherine Fulop

La persona que manejaba los reflectores enseguida movió las luces a otro lado, mientras la exmiss se subía de nuevo al escenario. “Por suerte estoy viva”, dijo Catherine la cual indicó que no había problemas.

Luego de eso subió una historia a sus redes sociales donde dijo que no había de que preocuparse. “Mi gente bella les juro que estoy bien, no me pasó nada”, expresó. El video de la caída se hizo viral.

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