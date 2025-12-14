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Una mujer proveniente de Colombia, fue detenida en el estado Táchira, por tener bajo su poder «65 dediles de presunta cocaína», por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El procedimiento fue realizado en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) ubicado en la localidad de Vega de Aza del municipio Córdoba de la región tachirense.

A través del canal de Telegram del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, se conoció que la detenida, viajaba en un transporte público con dirección al estado Barinas.

La detenida y la droga incautada fueron puestos a la orden del Ministerio Público, a fin de que establezca las responsabilidades penales respectivas.

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